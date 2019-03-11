澎湖連日陰雨綿綿 水庫進水量不豐

2019-03-11 13:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來澎湖地區受鋒面影響陰雨綿綿，也出現過短暫豪大雨，降下80毫米雨量，但因乾涸過久，加上雨勢不夠集中，本島3座地面水庫進水量不豐，僅有滿水位的3成4水量，雖然水情還在穩定藍燈，但緊接著觀光旺季來臨，令人擔憂。

降雨量小於蒸發量的澎湖，本島有東衛、成功及興仁3座地面水庫，還有赤崁地下水庫，由於水源不夠穩定，因此興建烏崁第一海淡廠，第二海淡廠也在試車階段，出水量佔民生用水大宗，其餘則仰賴水庫水、地下井水源，因此水資源對於澎湖相對珍貴。

雖然連日來澎湖地區陰雨綿綿，累積80毫米降雨量，但卻因雨勢不集中，許多雨水都滲透入泥土內，因此地面水庫僅進帳不到4萬噸，3座水庫現儲水量為63萬8千噸，離滿水位186萬2千噸，僅有3成4，由於澎湖觀光旺季4月份花火節開幕後正式進入旺季，大批觀光客積極湧入，民生用水將相對吃緊。

根據自來水公司馬公營運處統計，現在澎湖水情仍處穩定藍燈，但距離稍微吃緊的綠燈不遠，每日海淡廠供水量約1萬5100噸、水庫抽水每日4-5000噸，其餘由地下水供應，淡季每日大馬公地區需要23000噸，旺季超過2萬5000噸，若梅雨或颱風未帶來豐沛雨量，將調整海淡出水量，4000噸的第二海淡廠工程雖有延誤，現每日已試車出水2000噸，旺季前可望正常運作。

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