玩具「巴克球」吞入恐胃穿孔 10月起列應施檢驗商品

2019-03-11 12:22

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣稱為「巴克球」、「魔幻磁力珠」的兒童益智玩具Buckyballs，由於磁力強大，國內外已發生多起因誤吞造成腸胃穿孔、血液中毒案例，行政院消保處與經濟部研擬加強管理，將於今年10月1日起，將巴克球納入應施檢驗玩具商品。

消保處表示，巴克球宣稱「什麼都能變、什麼都不奇怪」，可以任意變換組合形狀，被評為具有開發左右腦創造力、增強邏輯推理能力，業者也常以益智玩具行銷，但巴克球磁珠磁力高達4000高斯以上，是國際規範標準的80倍，因磁力強大且體積小，兒童可能誤吞食，造成嚴重健康危害事件，潛藏危險不容小覷。

根據美國CPSC事故案件資料顯示，一旦兒童吞食巴克球磁珠，可能造成胃或腸道穿孔、血液中毒、甚至死亡。根據統計，日本截至去年共計124件兒童誤吞案例、美國2017年也有109件；其中，3歲以下兒童在日本占8成、美國也有53％，又以1歲左右幼童占最大宗。

消保處101年協調經濟部，依商品標示法要求業者在產品上標示「不得吞食」等警語，但106年至去年間，國內仍發生3起兒童誤吞食巴克磁球，導致腸道缺血、穿孔等事故，顯見針對巴克磁球的管理強度已有不足。

為維護兒童的健康與安全，消保處召開多次會議，要求經濟部應加強管理措施，訂於今年10月1日起，將巴克球納入應施檢驗玩具商品，業者須經檢驗合格才能在市場陳列銷售；同時將加強市場抽驗，雙重把關。

消保處提醒消費者，購買巴克球務必注意警語標示，且應避免14歲以下兒童、尤其3歲以下幼童，將具有強力磁性的小磁鐵放入口、鼻，以免造成危害；另呼籲家有幼童者，一旦發現兒童誤吞或吸入磁性零件，應立即送醫進行救治，避免延誤救治造成更嚴重傷害。

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