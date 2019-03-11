美少女為媽媽與偏鄉童圓夢 張筑貽走入偏鄉為社會盡心力

2019-03-11 11:45

〔記者張忠義／高雄報導〕還記得一年前勇敢退回模特兒大賽頭冠的高中美少女張筑貽嗎？放下模特兒五光十色的舞台，她選擇走入偏鄉，帶領高雄杉林地區12位學童一起用走秀登上舞台、展現自信；同時間整合了包括自己母親在內、5位在年輕時曾有設計師夢想的大姐姐、阿姨們、結合她們的巧手，一起為偏鄉童創造一場別開生面的時裝秀活動。

目前就讀高師大附中二年級張筑貽，2017 年從 1,000 位競爭者中獲得伊林模 特兒海選大賽季軍，但她為了追求自己熱愛的音樂，並回饋社會的夢想而退回頭冠、捨棄鎂光燈與伸展台，選擇走入偏鄉。

這一年來她帶領杉林地區杉林國小與新庄國小共12位偏鄉學童學習走秀、出書，並整合了5位年輕時曾有設計師夢想的大姐姐、阿姨們 一起為偏鄉孩子努力，這其中包含了她的母親吳素莉，以男性大襯衫改造成小女生的洋裝，創造出 《爸爸的溫度》一系列服飾。

「偏鄉孩子上舞台」行動發起人張筑貽表示，國外正興起一種「便宜時尚」 （Cheap Chic）概念，是對服裝「快時尚」的反動，已開發國家消費者不願在穿衣過程中再傷害環境，因此回頭找回舊衣的溫度。

這次共計有《爸爸的溫度》、《媽媽的擁抱》牛仔衣改造、《汗水的感動》工作服改造等等3套不同型態服飾，就是以此為概念，透過舊衣本身的故事、注入新生命，搭建起為三代圓夢的舞台元素。

行動同時間也是張筑貽與12位偏鄉童、5位大姐姐設計師的新書發表會， 這本《偏鄉孩子上舞台─我和我的模特兒學生們》新書承載著舞台上三個世代、18位參與者努力成為設計師與模特兒的可愛勵志故事、也紀錄了大半年來眾人 努力的過程與結果，是一本非常適合青少年閱讀的生命教育書籍。

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