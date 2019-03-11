醫病》中年婦女覺得「聽力好像隔層膜」 經檢查竟然罹癌

2019-03-11 11:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕45歲陳姓婦人到台北慈濟醫院向耳鼻喉科醫師許瑛倢求診，說自己左邊耳朵聽力變差，「好像隔了一層膜」，經許瑛倢仔細詢問，並無耳朵疼痛或是外傷撞擊的情形，再檢查耳朵，發現左側中耳積水，且左側鼻咽部有腫塊凸起，立即做鼻咽部切片，最後確診為鼻咽癌，患者左側中耳積水情形，在接受中耳通氣管置入手術後，聽力已經恢復，再以放射線定位治療鼻咽癌，目前持續復原中。

許瑛倢說，以往醫界對於鼻咽癌的成因並不十分清楚，近10年的醫學研究，已經有比較明顯結論，如家族遺傳、長期吸菸，或是吸入甲醛或木屑等環境因素等，都是可能引發鼻咽癌的危險因子，許瑛倢提醒民眾，有上述危險因子或是一親等家人罹患鼻咽癌，要多留意自己的身體變化，防患未然。

許瑛倢說，鼻咽癌很少發生於歐美國家的白種人，亞洲的日本人、韓國人一樣少見，但在中國大陸東南沿海各省及台灣卻相當常見，從4、50歲到7、80歲都可能罹病，又以45歲上下的人罹患率最高。

許瑛倢說，鼻咽癌原發位置在鼻腔後方，初期腫瘤較小時，不會痛也不易感受到異常，但是鼻咽癌的症狀還是可約略分為如下4大類，若及時警覺到這些症狀，可能和鼻咽癌相關，進而及早進行檢查診斷。

第一類是單側中耳積水，第二類是頸部淋巴結腫大，第三類是鼻部單側鼻塞，流鼻血或是鼻涕有血絲，第四大類則是頭痛（尤其是單側性頭痛）、臉部麻木感、複視、眼球運動異常以及其他種種神經障礙或麻痺神經相關症狀，也是必須提高警覺。

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