追雪客大樂！合歡山上午飄雪花

2019-03-11 10:55

〔記者佟振國／南投報導〕冷氣團持續發威，加上水氣未退，合歡山昨晚至今天上午斷續出現雨夾霰與雨夾雪，近上午9時許，武嶺至合歡山莊也短暫飄下雪花，但溫度在1度左右，又斷續降雨，降雪時間與雪量都不足，難以形成積雪。

大陸冷氣團持續影響，雖然天氣預報即將轉為乾冷，但這波水氣尚未完全消散，合歡山昨晚起氣溫都在攝氏0度至1度之間徘徊，仍吸引追雪族上山等雪，山上持續降雨，但有時會飄下冰霰或雪花，今天上午9時20分，武嶺到合歡山莊則是飄下雪花。

親睹合歡山飄3月雪的遊客十分開心，也以手機拍下飄雪畫面，PO上臉書社團「合歡山玩雪團」分享，有人也回應「終於不枉費從凌晨等到現在」。

有遊客感歎今年要看合歡山的瑞雪真的很不容易，溫度、水氣似乎吵架了，有時夠冷卻水氣不足，水氣夠卻又溫度不夠低，眼看時序入春，難道合歡山的雪季真的要結束了？但也有人還不放棄，只要天氣條件配合，合歡山也曾下過4月雪，現在就放棄還太早。

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