疫病》赴日賞櫻或到東南亞 醫建議民眾評估接種疫苗

2019-03-11 10:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕日本賞櫻季，加上4月清明連假將至，國人可能會到日本、中國大陸、越南、菲律賓、泰國、印尼等麻疹流行疫區國家旅遊；中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音提醒民眾，前往疫區最好在出國前2~4周，評估是否接種MMR（麻疹-德國麻疹-腮腺炎疫苗），做好預防工作，保障健康也玩的開心。

張凱音表示，衛福部疾管署統計，今年截至目前國內累計28例麻疹確定病例，15例為國內感染（其中8例為境外感染病例的接觸者），13例為境外移入病例（其中10例為本國籍民眾），感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例。其中，一名30多歲男性疑似搭機接觸到外籍麻疹患者而感染，曾於3月2日晚間6點至7點半在新竹縣竹東夜市活動，提醒民眾若有相關活動史，要自主健康管理18天。若出現有發燒、出疹、呼吸道症狀可撥打1922疾管署專線安排就醫流程。

張凱音指出，麻疹與德國麻疹名字相似，主要症狀都是發燒與出疹；但兩者仍是不同的疾病。麻疹併發症包括腹瀉、中耳炎、及肺炎，少數病例可能併發腦炎，可能造成永久性的腦部損傷與殘障。感染麻疹造成嚴重併發症甚至死亡的高危險群，為5歲以下幼童、20歲以上之成人及營養條件差的病人。另外，若是孕婦在懷孕初期感染德國麻疹，可能會造成胎兒多重先天異常，如白內障、心臟缺陷及聽力異常，甚至流產或胎兒死亡。

麻疹透過為空氣、飛沫傳播，傳染力甚強，一般的口罩無法提供足夠的防護。德國麻疹則透過接觸到感染病人的鼻咽分泌物而傳染，例如經由飛沫或與病人直接接觸。若要預防兩者，事先施打疫苗仍是最強而有力的保護罩。

張凱音表示，多數國人雖皆有抗體防護，但小時候來自於疫苗接種的免疫力有可能隨年紀漸大消退，加上國際旅遊頻繁，這些傳染力強的疾病流入台灣的機會便會增加。1981年（民國70年次）後出生成人因來自疫苗接種之保護力可能衰退，可於出國前2~4周至相關門診諮詢。

育齡女性（青春期開始至停經前）若欲前往疫區，經確認德國麻疹抗體陰性可接種一劑公費MMR疫苗。接受MMR疫苗接種女性應於接種疫苗後至少一個月做好嚴格避孕措施。若是孕婦則應避免前往德國麻疹流行區域。中醫大提供自費MMR疫苗與育齡女性公費MMR接種，民眾可至感染科與家醫科門診掛號諮詢。

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