動物血滴子扯爛狗腿 越跑死得越慘

2019-03-11 08:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組今表示，動物血滴子「山豬吊」扯爛狗腿，越跑死得越慘，比捕獸夾更狠！小組促政府加強查緝。

台灣動物緊急救援小組昨前往旗山圓潭國小後方草叢，營救一隻遭鋼索繩陷阱（俗稱山豬吊）扯爛腿的流浪黃狗，將牠緊急送往動物醫院搶救，但因傷口支離破碎、白骨外露，今將進行截肢手術保命。

台灣動物緊急救援小組昨天接獲旗山好心民眾通報，在圓潭國小後方的草叢中，最近出現一隻流浪小黃狗，右前腳被俗稱「山豬吊」的鋼索繩陷阱緊勒，因極度疼痛造成狗兒不斷掙扎，導致鋼索越勒越緊，終將狗腿扯爛，附近民眾多次拿棉被要捕捉傷犬就醫，但牠見人就躲，多次任務均告失敗。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成率救援人員冒雨趕往現場搶救，經搜索後發現傷犬在一處破舊工寮內；救援小組人員雙面包夾，終將腿部重傷的小黃狗順利捕捉，並送往動物醫院搶救；但傷犬因傷口支離破碎，白骨外露，為了避免引發敗血症，將在今天進行截肢手術，希望能保住小黃狗一命。

小組發言人倪京台說，常用來捕捉山豬等野生動物的鋼索繩陷阱，民間俗稱「山豬吊」，以鋼索或繩索環套成圈狀製成陷阱，當動物踩踏到中央機關後，肢體會立刻遭到鋼索套牢，此時如果受困動物用力掙扎，套鎖會勒得越緊，往往造成動物腳被扯斷，白骨外露，宛如「動物血滴子」，非常殘忍。

小組發現這種簡單的鋼索繩陷阱在五金行或網路賣場都能輕易購得且安裝容易，殺傷力不小於傳統捕獸夾；行政院農委會在野生動物保育法第19條修正草案內，已增訂禁止使用金屬製套索做為獵捕工具。

另外，小組也呼籲無論使用任何方式虐待或傷害犬貓等動物，都違反《動物保護法》，最高可處兩年以下有期徒刑及200萬元以下罰金；民眾如在野外發現捕獸夾或山豬吊，在安全前提下，可用竹竿、登山拐杖或雨傘等器具觸發機關，讓陷阱喪失捕捉功能，再通報當地動保機關前往查處。

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