國境之北！觀光局推漫遊小鎮 馬祖北竿離島風情入選

2019-03-10 21:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕交通部觀光局定調2019年為小鎮漫遊年，馬祖的北竿鄉獲選為經典漫遊小鎮，觀光局官網納入行銷重點，精選充滿地中海風情的芹壁、神比人多的橋仔村、大坵島上與漫步的梅花鹿偶遇拚觀光行銷；連江縣北竿鄉長陳如嵐說，北竿鄉人文、地景、生態充滿迴異於台灣各地的離島風光，值得遊客登島漫遊。

馬祖沿海屬岬灣地形，海岸線曲折，灣澳和岬角特別發達。灣澳因有岬角屏障，成為天然避風的區域，因此靠海維生的馬祖先民多選擇在灣澳定居，於「澳裡」構築村落，形成一村一澳的格局；北竿鄉舊稱「下竿塘」、「北竿塘」，地型狹長，面積僅次於南竿鄉。

1960年代後，北竿鄉芹壁人口大量外流，後來人口僅剩5戶，幾近空城，但也因此成為馬祖唯一沒有現代建築侵入的聚落；近年縣府積極推動傳統聚落保存，北竿芹壁是規模最大、保存最完整的聚落。在台灣其他地方看不到的閩東建築，以石頭老厝的形式在山坡上落錯有致，於巷陌裡展現出獨特的人文風情。

另外，橋仔村的廟宇神像比住戶民眾多、大坵島上接近200隻梅花鹿在島上漫步，讓登島遊客充滿驚喜；壁山與戰爭和平紀念公園讓人看見冷戰時期的馬祖風光。

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