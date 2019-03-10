埔里新增檢舉違規熱門路段惹議 警方回應了

2019-03-10 21:39

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮南環路與台14線中山路愛蘭橋路口，常有駕駛人行駛外側右轉車道卻左轉，成為檢舉交通違規熱門路段，在網路引發不小議論，埔里分局則表示，考量南環路左轉愛蘭橋車流明顯大於右轉，考量紓解尖峰時段車流，計劃將南環路外側車道改為可左、右轉車道，將儘速邀縣府、公所相關單位會勘後定案。

埔里鎮去年有民眾1年檢舉交通違規案逾5200件，引起不小議論，除了市區中正路等路段是檢舉違規熱區，南環路與中山路愛蘭橋路口違規檢舉案也不少，違規原因都是駕駛人行駛南環路外側右轉車道卻左轉愛蘭橋。

有民眾將違規罰單PO上臉書，引起正反意見論戰，有人批評違規就是不對，還敢上網討拍；也有人認為可以進一步探討找出原因，甚至直接點出道路的設計或標誌標線有問題，因為南環路左轉接愛蘭橋可前往日月潭或國六愛蘭交流道，車流量本就比右轉至崎下市區的車流多，時常左轉車道大排長龍，右轉車輛寥寥無幾。

也有民眾認為愛蘭橋單向有3個車道，左、中車道前往桃米、日月潭，可走南環路內側左轉道，右車道是接台14線往國姓或愛蘭交流道，從南環路外側車道左轉比較順暢，是許多駕駛共同感覺。

埔里分局昨也回應指出，實地勘查南環路左、右轉車流多寡差異極大，尖峰時段確會造成回堵，考慮將外側右轉標誌改為可左、右轉標誌，12日將再邀縣府、公所會勘後做最後定案。

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