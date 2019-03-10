中橫公路台8線148.5K 今晚8點起預警封路

2019-03-10 18:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕因山區連續大雨，造成中橫公路台8線148K+500華祿溪路段發生泥漿溢出路面，交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段指出，今晚8點以後實施夜間預警性封路，台8線116K（關原）至153K（洛韶）全面封閉禁止進入，明早8點開放。

太魯閣工務段指出，因山區雨勢不斷，依氣象情資分析，今天入夜至明（11）日清晨另有一波強降雨，加上今天凌晨發生規模3.9地震，考量夜間視線不佳，為避免泥流堆積影響行車安全，台8線116到153公里路段，亦即關原至洛韶段，實施夜間預警性封路，今晚7點起只出不進，晚間8點以後全面封閉，11日上午8點開放通行。

而對於落石路段，太魯閣工務段指出，上月27日以貨櫃工法，完成高度約9公尺的邊坡落石防護措施後，有效攔截原先不定時的落石，提供安全的通行道路，但因受鋒面影響，連日大雨邊坡土石鬆軟造成泥流，工務段日間增派機具以隨淤隨清的方式，維持道路交通順暢。

公路總局呼籲用路人，近期因受地震、大雨的影響，公路邊坡較不穩定，請用路人強降雨期間避免進入山區公路，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/