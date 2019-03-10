日本三重縣知事鈴木英敬 台中港三井outlet宣傳日本觀光

〔記者歐素美／台中報導〕日本三重縣知事鈴木英敬及熊野市長河上敢二，今天到台中港三井outlet出席三重縣觀光展活動，大力行銷三重縣及熊野市觀光，三重縣觀光展首次在台中港三井outlet舉行，也吸引許多民眾到場體驗穿著忍者服飾，在伊賀上野城的背景拍照。
44歲的鈴木英敬，36歲就擔任三重縣知事，是日本最年輕的縣知事。他表示，很愛台灣，共來台7次，這次主要來宣傳三重縣的觀光，因為三井的創辦人也是出生於日本三重縣，2016年G7高峰會即在日本三重縣舉行，三重縣除有伊勢神宮，還有被列入世界遺產的熊野古道，伊賀忍者更是三重縣重要文化資產，尤其最近即將進入櫻花季，邀請台灣民眾前往觀光旅遊。
熊野市長河上敢二則說，熊野市位在三重縣最南端，擁有豐富的大自然資源，除熊野古道，熊野市共有十三處景點被列入世界遺產，景點最多。
台灣三井outlet董事長兼總經理下町一朗表示，日本三重縣觀光展於3月8日至10日在台中港三井outlet舉行，這也是日本縣市首長第一次到台中港三井outlet舉辦及宣傳觀光，三重縣集美食、美景、歷史及溫泉於一身，不管去幾次都會有新發現，並不忘宣傳三井在三重縣的大型outlet及渡假飯店，呼籲台灣民眾前往日本三重縣旅遊，一定要到訪。
日本三重縣觀光展，今天在台中港三井outlet展出最後一天，現場有忍者拍照體驗及集章抽獎等活動，吸引許多民眾到場。
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日本三重縣觀光展在台中港三井outlet舉行，吸引許多家長帶著小朋友穿著忍者服飾體驗拍照。（記者歐素美攝）
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日本熊野市長河上敢二（左起）、三重縣知事鈴木英敬及台灣三井董事長下町一朗一起宣傳日本三重縣觀光。（記者歐素美攝）
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