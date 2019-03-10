日本三重縣知事鈴木英敬 台中港三井outlet宣傳日本觀光

2019-03-10 22:32

〔記者歐素美／台中報導〕日本三重縣知事鈴木英敬及熊野市長河上敢二，今天到台中港三井outlet出席三重縣觀光展活動，大力行銷三重縣及熊野市觀光，三重縣觀光展首次在台中港三井outlet舉行，也吸引許多民眾到場體驗穿著忍者服飾，在伊賀上野城的背景拍照。

44歲的鈴木英敬，36歲就擔任三重縣知事，是日本最年輕的縣知事。他表示，很愛台灣，共來台7次，這次主要來宣傳三重縣的觀光，因為三井的創辦人也是出生於日本三重縣，2016年G7高峰會即在日本三重縣舉行，三重縣除有伊勢神宮，還有被列入世界遺產的熊野古道，伊賀忍者更是三重縣重要文化資產，尤其最近即將進入櫻花季，邀請台灣民眾前往觀光旅遊。

熊野市長河上敢二則說，熊野市位在三重縣最南端，擁有豐富的大自然資源，除熊野古道，熊野市共有十三處景點被列入世界遺產，景點最多。

台灣三井outlet董事長兼總經理下町一朗表示，日本三重縣觀光展於3月8日至10日在台中港三井outlet舉行，這也是日本縣市首長第一次到台中港三井outlet舉辦及宣傳觀光，三重縣集美食、美景、歷史及溫泉於一身，不管去幾次都會有新發現，並不忘宣傳三井在三重縣的大型outlet及渡假飯店，呼籲台灣民眾前往日本三重縣旅遊，一定要到訪。

日本三重縣觀光展，今天在台中港三井outlet展出最後一天，現場有忍者拍照體驗及集章抽獎等活動，吸引許多民眾到場。

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