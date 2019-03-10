愛河旁超商保險套賣最好 網友狂酸：韓流發威助攻！

2019-03-10 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，7-ELEVEn保險套今年2月銷量爆棚，比去年同期成長逾10%，其中賣最好的是高雄市三民區鄰近愛河的門市。對此，樹德科技大學人類性學研究所長林燕卿認為，這應該是民眾性觀念較開放的原因，而高雄市長韓國瑜積極推動愛情產業鏈也是因素之一。

據《蘋果日報》報導，由於2月適逢情人節加上228連假假期，讓超商的「愛情經濟」蓬勃發展，其中7-ELEVEn統計後發現，今年高雄保險套賣最好的門市就位於愛河旁的門市；對此，林燕卿分析指出，應該是民眾性觀念較開放，加上對於性知識的理解有提升，另外韓國瑜想推廣的愛情產業鏈政策被媒體不斷報導下，也讓保險套的業績蒸蒸日上。

相關新聞被轉貼到PTT上引起網友熱議，紛紛留言「保險套出去，雞雞放進來，高雄發大財」、「看到韓就軟了」、「韓國瑜無套中出維尼小熊，一統我大中國！」、「韓流發威助攻！」、「這也扯太大了 搞的我們韓導好像春藥還是威爾剛」、「保險套也能扯韓流，改天連飛機杯也要發大財了。」。

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