別白跑！全國唯一扇形車庫下月封館1個月…

2019-03-10 15:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕有「火車頭旅館」之稱的彰化扇形車庫，是國內碩果僅存的動態火車頭的車庫，因軌道枕木及參觀木棧道自然風化嚴重，顧及安全，台鐵彰化機務段下個月將進行枕木抽換工程。機務段指出，施工期間，預計4月8日到5月7日將暫停開放民眾參觀扇形車庫。

機務段已將該訊息公布在官網，提醒民眾和鐵道迷們，務必避開這段施工期間，顧及民眾安全和施工順暢，施工期間無法讓民眾進入扇形車庫內觀賞，請民眾留意時間，以免白跑一趟。

扇形車庫在1922年興建，用來停放火車頭，讓火車頭經過長距離奔馳後可以進入車庫休息或整備、保養，其外觀為一個半圓弧狀的車庫，共有12個股道，中間設1個可360度旋轉的轉車台，供火車頭迴轉進出車庫。轉車台如扇軸、輻射狀鐵軌如扇骨、建物是扇面，因此被稱為扇形車庫，又被稱為「火車頭旅館」。

彰化機務段的扇形車庫每週一休館，週二到週日開放民眾入內參觀，平常上班日開放時間為下午1點到下午4點，例假日早上10點到下午4點。

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