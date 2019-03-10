不再迷路、找不到方向！竹市全市導覽指標系統將建置500多處

2019-03-10 15:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府都發處向中央爭取補助2600萬元，建置「全市導覽指標系統」，將在重要景點規劃500多個指標牌做導覽，指標導覽系統設計感十足，不僅提供重要景點的方向指標，更可做為步行城市據點分布，還可提昇整體城市美學，預計明年7月建置完成。

新竹市府去年在火車站到新竹公園等5處旅客進出熱點試作系統指標牌，分別為火車站出口左側廣場、前後站地下道5號出口的風雨廣場、南大路218巷與公竹路交叉口、南大警察宿舍歷史建築與新竹公園入口，因具導覽及指標功能，讓遊客或民眾能掌握周邊景點及方向指引，搭配景點路程，也適時提供遊客旅遊建議。

市府都發處表示，接下來要建置的指標導覽系統，會整合市府這幾年打造的在地觀光旅遊景點，像新竹綠園道、護城河、隆恩圳等串連成的四公里「新竹之森」，還有17公里海岸線、頭前溪的微笑水岸和新竹車站到城隍廟的舊城區及學府路到竹蓮街區的通學路線等，讓民眾可透過指標系統，可在市區享受悠閒的步行環境，透過步行感受新竹人的生活步調。

都發處表示，「全市性導覽指標系統」設置點會在古蹟、重要景點、節點、地標等處設置，除提供景點的簡易導覽，也會有觀光導覽方向指標，透過觀光資訊及旅遊熱點，讓旅客更瞭解新竹的地理位置。

市長林智堅說，市府推動的步行城市計畫，將陸續改造火車站與東門城周邊、舊城區，隆恩圳、護城河、新竹綠園道等新竹之森沿線與新竹公園周邊的步行空間，去年市府成功爭取前瞻經費補助3.62億元；將搭配全市導覽指標系統同步進行，預計會設五百多個導覽指標系統，將舊城區、新竹之森所涵蓋的街區、新竹公園與十八尖山、竹蓮街區等範圍都納入。

對於指標導覽系統的建置與設計，都發處表示，會以「全市一致性」的觀光導覽指標系統原則；搭配輕盈、流動牌體，讓導覽指標系統設計感十足，也能呈現城市的文化古蹟、名店名街、生態環境、景觀設施等，提高景點能見度與旅遊樂趣，全部指標預計明年7月建置完成。

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