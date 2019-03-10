中國民運人士：和平協議無法帶來真正和平

2019-03-10 15:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕西藏抗暴一甲子，在台西藏人福利協會、台灣自山圖博學聯等數十個團體今在台北228和平公園前舉行310西藏抗暴日60週年大遊行，包括中國民運人士吾爾開希、民進黨祕書長羅文嘉、時代力量立委林昶佐都表示，60年前中國破壞與西藏的和平協議，上百萬藏人遭屠殺，宗教語言遭破壞，上萬名藏人流亡海外，無家可回，盼台灣人民以西藏為借鏡，和平協議並無法帶來真正和平。

中共與西藏領袖達賴喇嘛1951年簽署17點和平協議，但中國政府仍持續在藏區內強推人民公社制度、大躍進等運動，摧毀大量寺院，強迫僧人還俗；1959年3月10日西藏爆發大規模抗暴運動，達賴喇嘛和8萬名藏人流亡海外，西藏從此失去自由與人權，近年來更有多名藏人自焚表達對中國政府不滿。而每年3月10日在世界各地流亡的藏人都會舉辦遊行。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示，目前還有很多藏人只因為講自己的語言、信奉自己的宗教而被判刑、入監，被迫流亡海外，西藏人最終的目標就是回到西藏，但是我們要的是原來、單純的西藏、可以講自己的語言、有達賴喇嘛的西藏，因此流亡海外的藏人雖遭到打壓，但仍不放棄回國的希望。

民進黨祕書長羅文嘉表示，60年前的今天，中國共產黨撕毀了與西藏簽署的和平協議，把軍隊開進西藏，屠殺120萬西藏人民，摧毀6000座西藏寺廟，這是活生生的血汗歷史，這個歷史不能被忘記，而所有愛護自由、民主的政黨都應該站在一起捍衛這個歷史事實。

羅文嘉接著點名國民黨多位大老，包括國民黨黨主席吳敦義、2020總統參選人王金平、高雄市長韓國瑜和前新北市長朱立倫還想要跟中共這個極權政府談和平協議，難道從60年前西藏活生生、血淋淋的例子還得不到教訓嗎？

中國民運人士吾爾開希表示，任何協議想得到遵守，協議雙方要有足夠信任度，他希望在今天西藏抗暴60週年的特別場合提醒台灣人民，中國政府是個完全不可信任的政府，過去60年在中國國力並不強盛的時候，都可以摧毀和西藏簽署的和平協議，台灣和中國簽署的和平協議在沒有國際社會的監督下，怎麼可能得到台灣人的信任，提出這種主張的政黨和政治人物根本愚蠢至極。吾爾開希更表示，和平協議無法帶來和平，只有抗爭才能帶來和平。

時代力量立委林昶佐表示，西藏是第一個被中共用謊言侵襲、凌虐的例子，最近網路上也流傳維吾爾人、新疆人被送到集中營的紀錄片，從西藏到新疆甚至到1997年回歸的香港，都一再提醒台灣，中共是不可信任的，但台灣仍有一群人要和中共簽和平協議。林昶佐表示，他希望所有台灣人曾加入邀請達賴喇嘛來台參訪的連署，因為這是表現台灣和中國不同的最快方式。

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