日本三重縣知事來台 與中部超市締結觀光協定

2019-03-10 14:42

〔記者張菁雅／台中報導〕許多民眾喜愛日本商品，中部高檔超市裕毛屋長期與日本各縣市政府合作，經常舉辦物產展，獲得日本官方的重視。日本三重縣知事鈴木英敬今日到台中市，與裕毛屋締結文化觀光交流協定，希望促進台日交流，達到雙贏局面。鈴木英敬強調，他已經訪問台灣7次，是最熱愛台灣的日本知事。

從2003年起，裕毛屋董事長謝明達與日本各縣市政府合辦物產展，引進當地農產、水產及加工食品，讓消費者不用到日本，就能體驗當地飲食文化，日本各縣市知事也常帶領農民及中小企業，到場了解自家產品販售情形。

謝明達藉由物產展推廣國民外交，最近舉辦日本三重縣物產展，展出160項商品，三重縣知事鈴木英敬今日特地到台中市，與謝明達締結文化觀光交流協定。

鈴木英敬表示，他是日本最年輕的知事，來過台灣7次，堪稱是日本最愛台灣的知事，這次和裕毛屋簽訂交流協定，是新的里程碑，希望藉此把三重縣的物產介紹給台灣民眾。他也強調，三重縣商品除了出口前有三重縣相關部門檢驗，裕毛屋也有嚴格把關機制，雙重檢驗，消費者可以放心。

謝明達則表示，未來不只在裕毛屋，下一步他將協助推廣三重縣物產到全國有970多家門市的全聯社，讓全國消費者以合理價格買到好商品，更希望藉此帶動台灣商業發展，達到雙贏。

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