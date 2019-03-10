森林踢足球不是夢！豐里國小足球隊員種牛樟打造森林球場示範區

豐里國小足球隊員在森林足球場示範區種下第一棵牛樟樹後與贊助廠商合影。（記者黃明堂攝）

豐里國小足球隊員在森林足球場示範區種下第一棵牛樟樹後與贊助廠商合影。（記者黃明堂攝）

2019-03-10 14:13

［記者黃明堂／台東報導］台東市豐里國小足球隊重振足球運動的故事感動了許多人，台東大學教授謝明哲等人提供約一公頃私人土地，打造「森林足球場」示範區，今天由隊員們開始種植牛樟樹，由企業協助以樹枝樹葉的產值，支應比賽經費。

西元1960年代，台東縣足球運動風氣盛行，後來沒落。豐里國小足球隊在社區人士劉明川自組學童練球，進而獲學校認同，2005年以校隊之姿重新成軍，多次在全國賽贏得獎杯，他們的故事，不久前被企業贊助拍廣告片。

豐里國小在綠色冀泉社會企業執行長陳宇華的贊助下，在2016年開辦了第一屆「公益典藏盃」，建構「以樹養球」的地方創生計畫，目前正尋求縣府支持提供廢棄校園，打造以樹養球的「森林足球場」，在這個目標實現前，台東大學謝明哲等幾位教授提供校區附近的私人土地約1公頃，先成立森林足球場「示範區」，做為小型訓練及教學研究場域。

這片預定地已荒廢約20年，高大的構樹成了小型森林，10多位足球隊員在學校主任陳東宏及教練的帶領下，在林間挖洞種牛樟樹，今天共種植99棵。

綠色冀泉社會企業執行長陳宇華說，森林足球場示範區是保留既有樹種，預計增植650棵牛樟樹，並在林間開闢小型足球場，預計今年內初步成型，做為未來真的實現森林足球場時的參考。

這項行動獲得歐德order家具經費支持，副總經理林金旺也帶領員工參與植樹。陳宇華說，產官學合作模式下，將以牛樟樹枝及樹葉產生的經濟產值提撥1/3贊助豐里足球隊，東大學生可在森林從事研究。

豐里足球隊教練劉明川說，小型足球場可供5人制的小型訓練及比賽。

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  • 這片構樹林增植牛樟樹，將成為森林足球場示範區。（記者黃明堂攝）

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  • 豐里國小足球隊員合力種植牛樟樹，種下森林足球場的夢想。（記者黃明堂攝）

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