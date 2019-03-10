森林踢足球不是夢！豐里國小足球隊員種牛樟打造森林球場示範區

2019-03-10 14:13

［記者黃明堂／台東報導］台東市豐里國小足球隊重振足球運動的故事感動了許多人，台東大學教授謝明哲等人提供約一公頃私人土地，打造「森林足球場」示範區，今天由隊員們開始種植牛樟樹，由企業協助以樹枝樹葉的產值，支應比賽經費。

西元1960年代，台東縣足球運動風氣盛行，後來沒落。豐里國小足球隊在社區人士劉明川自組學童練球，進而獲學校認同，2005年以校隊之姿重新成軍，多次在全國賽贏得獎杯，他們的故事，不久前被企業贊助拍廣告片。

豐里國小在綠色冀泉社會企業執行長陳宇華的贊助下，在2016年開辦了第一屆「公益典藏盃」，建構「以樹養球」的地方創生計畫，目前正尋求縣府支持提供廢棄校園，打造以樹養球的「森林足球場」，在這個目標實現前，台東大學謝明哲等幾位教授提供校區附近的私人土地約1公頃，先成立森林足球場「示範區」，做為小型訓練及教學研究場域。

這片預定地已荒廢約20年，高大的構樹成了小型森林，10多位足球隊員在學校主任陳東宏及教練的帶領下，在林間挖洞種牛樟樹，今天共種植99棵。

綠色冀泉社會企業執行長陳宇華說，森林足球場示範區是保留既有樹種，預計增植650棵牛樟樹，並在林間開闢小型足球場，預計今年內初步成型，做為未來真的實現森林足球場時的參考。

這項行動獲得歐德order家具經費支持，副總經理林金旺也帶領員工參與植樹。陳宇華說，產官學合作模式下，將以牛樟樹枝及樹葉產生的經濟產值提撥1/3贊助豐里足球隊，東大學生可在森林從事研究。

豐里足球隊教練劉明川說，小型足球場可供5人制的小型訓練及比賽。

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