和「史豔文」師出同門 新加坡猴紙劇坊演出全用台灣偶

2019-03-10 14:10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕新加坡猴紙劇坊正在新加坡藝術學院劇場公演，演出戲偶全出自台灣布袋戲偶雕刻師徐建彰之手，既保留台灣傳統元素又結合時下動漫與電玩造型，將台灣傳統布袋戲文化揚威海外。

新加坡猴紙劇坊演出戲碼改編自京劇「花田錯」，全劇使用的全是台灣精緻華麗的布袋戲偶，精美雕功讓人讚嘆，為演出大大加分，背後靈魂人物就是來自雲林斗南「偶的家」戲偶雕刻師徐建彰。

雲林是布袋戲故鄉，黃俊雄「雲州大儒俠─史艷文」創下萬人空巷的台灣奇蹟，當年劇中所有戲偶及服裝全是工藝大師徐炎卿雕刻完成。

徐炎卿不幸於2003年病逝，為實現父親夢想，身為次子的徐建彰和母親及兄弟姊妹不斷努力，成立全台第一家布袋戲偶觀光工廠「偶的家」炎卿戲偶文創園區，傳承台灣偶戲文化精髓。

徐建彰說，父親結婚後在斗南開了炎卿戲偶雕刻社，布袋戲鼎盛時期，包括黃俊雄主演的布袋戲團全台超過一千家布袋戲團戲偶都來自他們家，還有人誤以為黃俊雄就是徐建彰父親，鬧出不少有趣故事。

徐炎卿病逝後，家人成立「偶的家」讓布袋戲不只是台灣文化也能在國際發光發亮，，由於新加坡鮮少看到台灣戲偶，徐建彰對台灣傳統文化跨海新南向感到與有榮焉。

徐建彰說，台灣布袋戲偶一般分為12吋掌中戲偶與40吋電視戲偶，新加坡缺少製做布袋戲偶人才，也沒有操偶師，他特別為這齣戲製作20吋戲偶，讓劇坊演出能更為靈活操控戲偶且在服裝上力求華麗效果，吸引年輕人注意焦點，達到文化宣傳目的。

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