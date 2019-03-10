日人來台健走 大讚好：日月潭賞景、吃山蕉

2019-03-10 12:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕日本全日空航空公司（ANA）旗下的全日空旅遊公司，今與日月潭風景區管理處合辦日本銀髮族百人健行，透過悠閒的健行活動，讓日本遊客與台灣民眾一起感受潭區之美，認識當地人文風景，尤其現場還提供集集特產山蕉，令品嘗過的日客留下深刻印象，大讚美味好吃。

促成全日空日月潭遊程的東南旅行社副總經理趙黎驊表示，早在2008、2009，以及2012年，就曾舉辦過日人到日月潭健行的活動，當時引起熱烈迴響，近年全日空旅遊公司也都在歐洲、中國進行健行活動，讓旅遊能與在地民眾互動，達到深度體驗目的，去年他則是再度和全日空接洽，才順利辦理此次的健行旅遊。

全日空旅遊公司社長宮川純一郎指出，旅行不應只是看美景、嘗美食，能與當地人互動也相當重要，之前日本發生311強震與海嘯時，台灣慷慨伸援，去年在日本東北仙台舉辦的松島健行，也有台灣團體參加，尤其松島與日月潭都有類似的景緻，今年才會重回日月潭健行。

日管處副處長郭振陵則說，日月潭不論四季、晨昏、晴雨都有不同的美，近來潭區下過雨後，大地滋潤、景色一新，盼參與健行的日客與台灣遊客，都能細細品味。

參加健行的日客說，日月潭風景相當優美，加上有熟稔日文的台人協助，感到相當窩心，特別是能品嘗到優質的山蕉，「在欉紅」的香Ｑ口感，讓人相當難忘，非常美味。

曾任南投縣政府秘書，現為大日月潭觀光產業發展協會首席顧問的洪文能說，南投集集香蕉產在山坡地，故稱山蕉，早期外銷日本達9成以上，許多年長的日人都對台灣香蕉印象深刻，此次日客團重回日月潭，便趁此機會推廣，盼讓更多日人認識台灣香蕉，促進雙方觀光、農產交流。

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