台電核二廠獎學金 30年發出1.1億餘元

2019-03-10 11:34

〔記者俞肇福／新北報導〕台電公司第二核能發電廠107學年度促進電力發展營運協助金獎助學金，即日起至4月10日止受理申請，凡學生設籍於新北市萬里區、金山區且至申請截止日持續滿一年以上，成績符合資格者皆可申請。

核二廠獎助學金申請類別包括：

低收入戶身心障礙組、才藝優秀組、學業優秀組、高中高職組、大專院校組、研究所組。

所需申請書表即日起可就近向萬里區公所、金山區公所、萬里漁會、金山漁會、金山農會及核二廠大門口換證櫃台等處免費索取。

核二廠指出，核二廠獎助學金自1989年設立迄今，已歷經30個年頭，累計歷年所發放的獎助學金約有1.1億100餘萬元，嘉惠北海岸地區青年學子逾3萬人次，本學年度總額度有338萬元，希望鼓勵學子努力向學。

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