找「頭路」別錯過！高市本週4場徵才 釋出600個以上職缺

2019-03-10 11:24

〔記者黃建華／高雄報導〕為協助求職民眾做伙來找好頭路，高雄市政府勞工局訓練就業中心本週辦理4場徵才，提供600個以上工作機會，優質職缺包括「遠傳電信」招募15名門市銷售人員，薪資30K-50K、「義大汽車客運」招募20名駕駛員，薪資32K-40K、「軒晟企業」招募4名業務、工務儲備幹部，薪資32K-45K、「新光三越百貨」招募5名營業儲備幹部，薪資30K-39K、「良安行」招募5名切割人員，薪資32K-50K…等，歡迎要找「頭路」的求職朋友別錯過。

3月11日（一）有2場徵才，下午2時在鳳山區文華社區活動中心舉辦聯合徵才，「遠傳電信、義大汽車客運、鼎基先進材料、燁聯鋼鐵、海光企業、元晶太陽能科技、金琥企業、守博企業、義大汽車客運」等16家廠商，開出「工程師、駕駛員、廚師、營運儲備幹部、門市銷售人員、保全員、儀電人員、居家服務員、電商人員」等280個職缺，平均薪資達29K以上，其中「遠傳電信」招募15名門市銷售人員，薪資30K-50K、「義大汽車客運」招募20名駕駛員，薪資32K-40K；下午2時30分在楠梓就服站，「日月光半導體、創達國際實業」釋出124個職缺。

3月13日（四）有2場徵才，下午2時在前鎮區竹西里活動中心，「海光企業、軒晟企業、國賓大飯店、飛魚假期旅行社、太子保全、三商家購、良安行」等15家廠商，聯合招募工程師、儲備站長、儲備幹部、保全人員、房務人員、救生員等200人，其中「軒晟企業」招募4名業務、工務儲備幹部，薪資32K-45K、「良安行」招募5名切割人員，薪資32K-50K；下午同時段在左營就服站，辦理「新光三越百貨」專案徵才，預計招募5名營業儲備幹部，薪資30K-39K及3名電機空調人員、安全管理人員，歡迎求職朋友把握機會參加。

各場次徵才訊息，可至訓就中心網站查詢，或電洽07-733-0823轉408。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/