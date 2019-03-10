打卡聖地成絕響！人潮惹髒亂擾安寧 沙鹿彩繪巷忍痛封牆

2019-03-10 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕沙鹿區美仁里舊巷弄，彩繪50年代的水果攤、旗袍店、麵攤，還有賣糖葫蘆的小販等，帶領民眾走入時光隧道，吸引大批民眾前往拍照打卡，但人潮也帶來垃圾、噪音，令當地居民不堪其擾，里長忍痛封牆，古早味彩繪牆成絕響。

綜合媒體報導，近年國內興起彩繪村風潮，位於台中沙鹿光田醫院對面的新平巷與美秀巷，以懷舊復古為主題，在牆面彩繪50年代沙鹿區街景，包含柑仔店水果攤、旗袍店、麵攤等，吸引大批遊客造訪，成為打卡熱點。

不料美仁里彩繪巷暴紅後，遊客大聲喧譁、亂丟垃圾，嚴重影響居民安寧生活，設置立牌勸導也不見效果，4年前向市府爭取經費，花600萬元打造出彩繪巷的美仁里里長陳建良，決定忍痛封牆，約有3成牆面以帆布遮掩，不再讓人合影。

陳建良稱原本想要毀掉彩繪巷，但又捨不得，只好花20萬購買帆布，將3成彩繪牆封起，大嘆「封了一手打造的彩繪牆，真的很心痛，但不封又不行」，強調若環境未見改善，不排除全面封閉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/