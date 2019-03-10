教室裝空氣清淨機防空污？成大教授：恐讓注意力不集中

2019-03-10 10:19

［記者劉婉君／台南報導］防空污，高雄市長韓國瑜年初宣布要在國中小學教室加裝空氣清淨機。不過，成功大學環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，教室裝空氣清淨機反而容易使室內二氧化碳濃度升高，導致學童昏昏欲睡，注意力不集中，建議設置可以引進室外空氣的「新風換氣系統」。

李俊璋表示，家戶內建議裝空氣清淨機，但若裝在教室內，1班有20至25名學生，雖然對PM2.5確實有效，可是必須將窗戶關起來，呼吸散發的二氧化碳濃度就會上升，經實驗模擬，CO2會標高到5000ppm，是正常標準1000ppm的5倍，而常態一般有開窗戶則是3、400ppm，在這樣的情形下，會抑制中樞神經系統，學生就會昏昏欲睡，學習效率降低、注意力不集中。

李俊璋與雲林科技大學特聘教授張艮輝、成大教授陳秀玲、台北科技大學教授曾昭衡、東方設計大學助理教授陳振誠於去年5月執行國教署「校園空氣污染防制策略規劃」，去年10月並在雲林陽明國小與高雄民權國小，試辦「新風換氣系統」，教室內PM2.5改善率分別為70%及48%，有效控制室內CO2回復標準值效率則均為100%。

由於雲林的實驗成效不錯，行政院擬以空污基金補助濁水溪南岸飽受揚塵影響的高中以下學校優先設置。

李俊璋指出，新風換氣系統引進室外空氣，過濾後稀釋室內CO2及PM2.5等各種空污，可搭配監測控制系統，在偵測到教室內CO2濃度超過1000ppm時，自動開啟。

在成本方面，李俊璋說，1間教室約需要裝2至3台空氣清新機才能達到減少PM2.5的效果，每台約2萬5千元，且無法控制CO2，新風換氣系統裝置由台灣自行組裝，1間教室1台4.1萬元，因有自動監測啟動，1年電費也較便宜3000元以上，耗材費1年則約可省一半左右，估計台中以南9縣市的高中以下有需要的學校，裝設總經費約需8、9億元，國教署正在向行政院爭取經費中。

另外，團隊也希望在校學周邊100至500公尺的範圍內，畫設空氣品質維護區，對區內可能產生污染的餐飲業、廟宇等，採取控制措施，家長接送區也依季節風向改變，設在區域之外的下風處，同時也要求家長必須熄火等候；以及在教室周邊適當位置設置軟性的綠籬，阻擋污染。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/