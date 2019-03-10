03/10 各報重點新聞一覽

2019-03-10 06:34

自由時報

台南立委補選激戰 清流拚韓流

台南市第二選區立委補選，藍綠大咖昨在超級星期六拚場。前行政院長賴清德昨天一早就陪民進黨候選人郭國文拜票，宣示要以「清流對抗韓流」；賴強調，民進黨雖然只剩一口氣，但絕對會爭氣，籲請鄉親要攜手為台灣民主打拚，讓民進黨重新站起來，為台灣民主自由人權的生活方式，發揮捍衛的力量。

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遊覽車國三翻車 33傷

國道三號彰化和美南下路段昨天下午4時發生遊覽車翻覆重大事故，造成33人輕重傷、其中1人有生命危險。國道警方調查，起因是1輛轎車疑因天雨路滑，行進間兩度碰撞遊覽車，致遊覽車也失控翻車，大車乘客都是參加法會的民眾，車禍後輕傷者頻唸佛號，祈求佛祖保佑。

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防嬰兒猝死 仰睡能降低風險

家長們別為了想讓寶寶頭型好看，而堅持讓寶寶「趴睡」，專家提醒，「1歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡」，這是預防嬰兒猝死的重要因素之一。

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蘋果日報

驚天氣爆 恐怖10秒 8屋炸裂 嬰葬火海 父母同亡

「爆炸後不到10秒就起火，根本逃不了！」宜蘭蘇澳一處民宅昨發生氣爆，共8戶民宅被炸得滿目瘡痍，連矮圍牆都塌了，鄰居一度想衝入火場救人，卻遭火海濃煙阻隔，只能淚眼呼喊。消防隊到場搶救，但屋內一對年輕夫妻及8個月大男嬰，仍不幸葬身火海，3具遺體陸續被抬出時，老鄰居的心都沉了。

遊覽車國道翻覆 34傷 參加法會回程出事 嬤逃死劫：佛祖保佑

一輛遊覽車昨早從高雄載32名普康安正法學社信徒，前往苗栗參加法會，想不到昨下午回程經國道三號南下彰化和美段時，與外側一輛黑色轎車發生擦撞，遊覽車失控車頭幾乎回轉180度翻覆國道上，造成32名信徒和2名肇事司機共34人分受輕重傷，其中6人傷勢嚴重。彰縣及中市消防局啟動大量傷患機制救援，自行爬出車外的黃姓阿嬤驚嚇說：「嚇死我了！真是佛祖保佑！」

聯合報

五都警局長火線掃蕩 蘇揆：治安好 局長就會升官

行政院長蘇貞昌說出「鬥毆換局長」後，昨天與前天凌晨六都有五都警察局長均親上第一線，全國分局長幾乎都親自帶隊出征。連續多日高強度臨檢，引爆爭議，蘇貞昌持續要求強力掃蕩，並提出治安好「局長就會升官」。

黃金週末立委補選決戰…韓流強攻台南 綠輸不得

去年縣市長選舉民進黨慘敗，台北、台中立委補選藍綠平盤，16日4縣市立委補選投票再次決戰。昨天是選前黃金週末，高雄市長韓國瑜昨到台南助攻，「韓流」聲勢強強滾；行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍在新北護盤，力守三重選區。

中國時報

藍喊拚經濟 綠打恐中牌！黃金週末 瑜龍合體爆棚 賴郭告急催票

316立委補選超級週末昨登場，藍綠在台南拚場。高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與國民黨候選人謝龍介「禿子、燕子、果子」同框拜拜祈福，隨後「瑜龍合體」在佳里中山公園封路造勢，民眾擠爆，韓流再發威力；前行政院長賴清德則狂告急，偕候選人郭國文開記者會稱，習近平曾說九二共識沒一中各表空間等談話，就因9合1選舉民進黨大敗，「若台南選舉再輸掉，中國將更大膽對台進行各種併吞策略。」立委補選竟狂打「恐中牌」，綠底氣明顯不足。

首波立委提名 明天開跑 直搗咽喉！瞄準高雄 國民黨拚八仙過海

國民黨本周將啟動第一梯次立委提名作業，其中最受矚目的就屬高雄市第5選區，也就是傳統綠大於藍的三民區。由於目前當地立委是總統府祕書長陳菊的姪子李昆澤，藍軍首波提名，就派出先遣部隊瞄準這席極具指標意義的戰區，來勢洶洶的高壓戰術，力拚八仙過海。

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