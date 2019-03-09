台南好風光 旅外同鄉聯誼會返鄉尋根給力

2019-03-09 22:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國台南旅外同鄉聯誼會返鄉尋根之旅活動，今（9）日參訪後壁區蘭花生技園區，由全國台南旅外同鄉聯誼總會長邱文賢率14個台南旅外同鄉會鄉親共約650人，分乘17台遊覽車返鄉「看風景、嚐美食」，以行動支持台南觀光旅遊。

台南市民政局表示，參訪活動主要安排各地鄉親參觀南市經濟、文化、產業等各項重大建設，以了解台南近年市政建設進步情形，並鼓勵他們返鄉投資發展。

同鄉會到後壁區參觀2019台灣國際蘭展，欣賞花卉盛事，中午再由市議會設宴款待品嚐台南在地美食，下午參訪佳里區蕭壠文化園區，以及網路上熱門打卡景點—安南區台江遊客中心，傍晚到安平觀夕平台觀賞夕陽美景。

民政局為讓大家對台南更加認識，每台遊覽車均安排有豐富經驗的解說老師導覽，晚宴安排在東東宴會式場品嚐台南美食，並欣賞小橘子樂團表演。

民政局表示，藉由活動帶領全國旅外鄉親認識台南觀光、藝文、科技、產業等，進一步帶動觀光效益，並鼓勵返鄉投資發展。

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