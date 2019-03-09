「823水災」天坑吞車爆國賠爭議 環保局回應了

2019-03-09 19:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2018年「823水災」救災時，台南市府委託台北1家公司支援，因該公司救災車輛拋錨在南市城西焚化爐掩埋場，於是請另家合作業者前往救援，任務結束後，車子回程中突然下陷至橋墩地底下動彈不得，業者請求國賠未成立，指控市府不理睬，而且車子尚在貸款中，每月還須定期還款，造成營運嚴重困難。

業者在臉書貼文表示，2018年9月1日晚間5點下班後，即回至休息處休息，但晚間6點多，經台北1家公司通知有救災車輛拋錨急需救援，因此晚間7點出發至掩埋場協助拋錨的車輛，直至晚間9點多順利將救援車輛救出後，在回程經城西焚化爐掩埋場門外道路約2百公尺處，車子突然整個下陷動彈不得。

業者控訴指出，彷彿「天坑」將車輛吞噬，車頭、引擎、電腦全數泡水，車樑、吊桿、車斗等彎曲變形，已然成為一堆無用的廢鐵，事發至今已過半年多，雖然按照程序並發文至台南市環保局申請國賠，但得到的結果卻是拒絕賠償，營運陷入困境。

對此，環保局回應表示，該國賠申請案，經國家賠償事件處理小組委員審議結果應不符合國家賠償要件，因此決議不賠償，當事人還可向普通法院提起訴訟，不過因該事件發生在焚化爐的進出場道路，環保局將基於協助立場與僱用該車主的契約商及車主共同協調濟助。

環保局表示，經查當日往返道路車輛計有23輛，且發生意外的車輛夜間開進掩埋場時，道路情況也還看不出異狀，且下陷坑洞發生前後不到一個小時，實無法得知並進行有效處置，並無故意或過失之責，經國家賠償事件處理小組審議為拒絕賠償。

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