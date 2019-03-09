醫病》美魔女罹乳癌 勇敢抗癌快樂跳肚皮舞

2019-03-09 22:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今天舉辦陽光姊妹淘回娘家病友會，多名乳癌病友抗癌有成，還練肚皮舞，透過曼妙舞姿，鼓舞病友勇於抗癌，47歲熱愛肚皮舞的林小姐，2年前自我檢查時發現左乳硬塊，就醫確診罹患乳癌，化療後縮小，接受局部切除手術後做放化療，現在一樣繼續穿上露肚裝快樂跳舞，呼籲病友要勇敢、積極治療。

在台灣每5分26秒就有1人罹癌，乳癌為女性癌症發生率排名冠軍，在台灣乳癌的好發年齡在40到64歲之間，約佔所有乳癌的72％，約21％的乳癌病人是45歲以下。

台中榮民總醫院乳房腫瘤外科主任洪志強指出，病人在初罹患、治療過程、甚至是追蹤期都會面臨不同的困境，當病人一旦確定為癌症的診斷，病患會由原來的恐癌心理轉變成為極度的害怕甚至恐慌，覺得絕望、手足無措、焦慮、憤怒、否認、不肯定，嚴重者達到情緒休克的狀態。

現在乳癌治療目標也不只提高存活率，也著重患者的生活品質、身心復健，也提醒病友多參與相關病友會活動，洪志強強調，罹患乳癌並不可怕，就怕病友逃避不去接受治療，現今治療非常完善，遵從醫師的治療方式、保持心情愉快、規律運動、均衡飲食、切忌聽信偏方以免延誤病情造成疾病惡化，相信姊妹們都能重新找回健康快樂的自己。

國民健康署補助45-69歲婦女及40-44歲具乳癌家族史婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，提醒婦女應接受乳癌篩檢，不要掉以輕心，及早發現及早治療。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/