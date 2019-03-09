任天堂粉絲巧手DIY 打造超大65吋「Switch」

2019-03-09 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）推出的遊戲機「Switch」上市後在全球大獲好評。日前網路上出現一名狂熱粉絲，竟然以木工DIY的方式，在他的遊戲間裡，打造了一個仿製「Switch」遊戲機的65吋電視螢幕框架！

這名網友表示，他一直都有打造電視螢幕框架的念頭，在此之前也看過其他人的設計和類似的成品。他表示，原本想以第一台擁有的掌上型遊戲機Game Boy Color為原型，但是Game Boy Color的正方型螢幕比例，與他現有的窄長型電視螢幕不合，所以作罷。

最後，網友決定打造Switch遊戲機造型的電視框架，他先從牆上等比投影出Switch的圖片，在實際丈量投影出來的影像，製成了設計藍圖。

接著，他尋找了各式各樣的木材，進行裁切、堆疊、打磨的工程。在安裝框架時時，為了確保框架的堅固，歷經多次的失敗與困難。不過成品完成之後，也令該網友非常滿意。他自豪的說：「這絕對會成為房間裡最大的亮點！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/