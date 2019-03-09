連日春雨滋潤 埔里油桐花悄悄綻放囉！

2019-03-09 16:51

〔記者佟振國／南投報導〕連日春雨滋潤，雖然天氣冷颼颼，但南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村的油桐花已經悄悄綻放，業者表示，今年受暖冬少雨影響，原本擔心花期會延後，但從3月初已見桐花初綻研判，若接下來雨量充足，預估油桐花將於4月中旬盛開，進入最佳觀賞期。

強烈大陸冷氣團加華南雲雨帶東移，連日來都是濕濕冷冷的天氣，讓民眾倍感春寒料峭，但是春季山區的白色主角油桐花此時已經報到，也預約春季桐花似雪的美景。

埔里賞桐勝地牛耳藝術渡假村表示，暖冬少雨影響植物生理周期，包括櫻花等花木延後開花，目前園區仍可見櫻花滿開，但連日春雨滋潤，園區內油桐樹也長出新葉、花苞，少數還已經開花，出現櫻花、油桐花共存的少見現象。

業者指出，原本擔心春雨遲遲不來，油桐花期會延後，但從園區今年第一朵油桐花已經開花，若接下來雨量充足，以及天氣回暖等天氣條件研判，今年的花季應從4月初展開，4月中旬達到盛開期，花期約1個月，最適合民眾出遊賞花，今年埔里的桐花季活動也將在4月21日登場。

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