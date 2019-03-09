美味「蒸」好吃 蘇震清辦肉圓節推廣屏東美食

2019-03-09 16:47

〔記者李立法／屏東報導〕民進黨籍立委蘇震清今天在屏東公園舉辦「肉圓節」行銷道地的庶民美食，蘇震清說，行政院長蘇貞昌曾稱讚故鄉屏東的肉圓最好吃，他也認為屏東肉圓「蒸」好吃，獨特的料理方式，美味爽口，值得向國人推薦。

蘇震清表示，屏東肉圓與中北部的油炸方式不同，是用蒸的方式調理，食用時淋上煮過的醬汁、豬油、蒜泥、芫荽，吃完後的再盛湯喝，別有一番滋味，於是安排肉圓業者到屏東公園設攤，行銷屏東美食。

今天在屏東公園椰林大道舉辦的「肉圓節」活動，憑3張或5張未兌獎發票，即可參加趣味闖關遊戲或兌換小禮品，主辦單位將把發票捐助創世基金會，民眾反應熱烈。

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