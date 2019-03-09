高雄輕軌二階第二場公聽會 捷運局長依舊神隱

2019-03-09 15:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌二階是否續建首場公聽會，爆發激烈對罵場面，今天第二場公聽會的過程平和，但捷運局長依舊神隱，有民眾質疑「公聽會是開真的還是開假的？」

2月底於三民區正興國小登場的輕軌二階首場官辦公聽會，正反雙方數度爆發言語衝突，還有民眾嗆聲如果輕軌續建，要炸掉輕軌，民進黨議員則批評竟沒有政務官列席。

第二場公聽會今天移師高美館的七賢國小龍美校區，再度湧入400位民眾，鼓山分局也嚴陣以待，不同於首場支持輕軌的佔多數，第二場美術館居民出席踴躍，反對輕軌的聲音明顯佔優勢。

首場公聽會嗆聲要炸輕軌的張姓民眾，今天又上台發言，他強調自己是理性關心輕軌，「上次是因有人叫囂，他才太氣憤」，為此還得跑法院。

多位市議員今天都到場聆聽民意，民進黨議員簡煥宗強調，全世界的美術館，都有大眾運輸系統經過，輕軌經過美術館具有公共性，能方便民眾搭輕軌看展覽，還能與台鐵鼓山站銜接。

國民黨議員蔡金晏則反對輕軌二階現有路線，認為應該重新檢討，原路線不只對交通衝擊，運量轉移也高估，至於修正為高架、地下或變更路線等，可以再討論。

首場公聽會上，民進黨議員與基進黨批評只有事務官出席，韓國瑜任命的捷運局長范揚材並未現身，但今天范揚材依舊神隱，會議由捷運局主秘張又仁主持。倒是民政局長曹桓榮默默站在台下2個多小時，他強調是在蒐集民意。

支持輕軌續建的陳姓民眾批說，新任捷運局長理應參加公聽會，多聽民眾意見，卻連續兩場缺席，「讓人懷疑公聽會是開真的還是開假的？」

捷運局強調，公聽會是表達各方意見，作為決策的參考依據，屬於事務作業階段，還不到政策決定的階段，因此局長未出席。

第三場公聽會，將於明天上午9點移回正興國小舉辦，第四場於3月17日在龍華國中舉行，第五場於3月24日再移回七賢國中龍美校區舉辦，時間都是上午9點開始。

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