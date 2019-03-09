讀萬卷書也行萬里路 高市圖要送讀者去香港迪士尼

2019-03-09 14:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖「開卷書香─閱讀心四季」活動起跑，讀者借書集點不但可兌換實用生活小禮，累計借閱冊數還能參加季抽獎，有機會獲得空氣清淨機、PS4遊戲主機、32吋曲面顯示器等大禮，高市圖還準備年度大獎要送讀者去香港迪士尼。

高市圖表示，即日起至12月15日，集點活動只要憑個人借閱證、家庭借閱證，在市圖總館及各分館一次借閱5本書計1點，累積12點可兌換精美環保袋、拋棄式口罩等生活好禮，累積36點還可兌換50元超商商品卡，數量有限，換完為止。

另外，每季的重頭戲抽獎活動，這次也降低抽獎門檻，每張借閱證借書達60冊即可參加季抽獎一次（120冊可獲抽獎機會兩次，以此類推），本季未抽中還可累計至下季再抽，借得愈多中獎機會愈大。

高市圖指出，去年高雄市民的圖書借閱量達1183萬冊，比前一年增加近百萬冊，且高雄市「每人到館次數」以11.11次居全國之冠，榮獲教育部頒發「最具閱讀競爭力城市獎」，顯見高雄市民的閱讀能量逐年飆升。

今年「開卷書香─閱讀心四季」活動，每季將以電腦隨機方式公開抽出得獎名單，獎項豐富，包含空氣清淨機、行動按摩椅、SPA泡腳機、氣炸鍋、黑晶爐等實用生活家電，年度大獎更要送出高雄─香港迪士尼雙人來回機票，愛看書、旅遊的讀者千萬不要錯過這次機會。

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