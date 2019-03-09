高鐵新竹站送樹苗 民眾冒雨排隊領取

2019-03-09 13:56

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府、行政院農委會林業試驗所、台灣高鐵、潤雅生技以及梧桐基金會，今天上午在高鐵新竹站舉辦「帶小樹苗去旅行」活動，發送1500餘株台灣原生樹苗和限量療癒系精油、原生苔蘚盆栽DIY組給民眾，吸引不少民眾冒雨排隊領取。

新竹縣副縣長陳見賢說，縣政府響應種樹愛地球，明天上午9點30分也將在新豐鄉生態苗圃辦理植樹活動，免費發放上千株樹苗，歡迎民眾來共襄盛舉。

潤雅生技之前也曾參與梧桐基金會在高鐵旁的竹北食物森林建置行動，這次特別號召30餘名員工及眷屬擔任贈苗志工；董事長翟台茜說，潤雅生技透過製造拯救生命的藥品來改善人類的生活品質，而種樹則是為了改善下一代人的生活。

梧桐基金會表示，「帶小樹苗去旅行」活動已邁入第6年，每年都會不定期收到民眾分享樹苗的照片，像一位住在台中的湯先生，就在社群平台上分享自己3年前認養的台灣樹蘭小樹苗，已經從當年的60公分長到比人還高。

林試所所長張彬說，梅雨季節是種樹最好的時機，這次提供的樹苗以吸碳效果比較顯著的喬木為主，台灣原生植物長期適應在地氣候，只要注意種植前鬆土、移除塑膠苗盆及後續澆水照養，就有相當高的存活機率。

台灣高鐵總經理鄭光遠說，高鐵是低碳運具，希望這1500多株台灣原生種小樹苗透過高鐵，從新竹擴散到全台各地生根茁壯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/