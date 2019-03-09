林智堅訪台東大學圖書館 為竹市總圖取經

2019-03-09 14:31

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長林智堅率團隊參訪台東，今天在前副縣長張基義陪伴下，造訪被國際知名建築師網站architizer.com列為世界8個有特色圖書館之首的台東大學圖書資訊館與台東設計中心，藉此為竹市總圖書館的規劃取經。

張基義指出，台東大學圖書資訊館耗資4億6千萬元興建，已成為台東縣重要地標，建築採地景式，外觀為金字塔形，斜面屋頂大量種植草皮，看起來就像一座山，巧妙融合在台東的山海之中，另外，該建築也採穿透式設計，即使在場館背面，還能遠望海洋。

林智堅說，新竹市民對圖書館需求高，但館舍有限，他上任後就開始構思興建總圖書館，到國外考察時也會特別留意各地的圖書館規劃，近日終於成功獲教育部核定4億元經費，本次來取經世界聞名的台東大學圖書資訊館，該處融合自然的地景建築設計，將做為總圖書館的設計參考。

之後，林智堅團隊參訪台東設計中心，該處為台東舊鐵路警察局改建，與周邊台鐵台東舊站、鐵花村串連成藝術據點，陸續邀請各方、在地設計團隊進行計畫，並由設計中心媒合合適的專業規劃團隊，作為媒合平台，讓在地思考與專業意見充分針對建築規劃交流。

另外，林智堅團隊也走訪台東縣原住民族文化創意產業聚落，該處由縣府為藝術家們提供公用雷射雕刻機、直噴印刷機、3D列印機等器材，作為鐵花村藝術聚落的創意基地，林智堅團隊說，這樣的經驗也運用在竹市東門市場青年創業基地。

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