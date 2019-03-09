萬能工商花700萬改造球場 推廣運動風氣辦籃球賽

2019-03-09 14:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣萬能工商去年投入700多萬元，將舊有的禮堂改造成室內籃球場，戶外原本校車停放處也改成風雨籃球場，並成立籃球隊等讓對運動有興趣的學生進行專業培訓；為推廣運動風氣舉辦首屆萬能盃國中籃球邀請賽，今天進行開幕典禮，還舉辦三分球大賽，讓學生們揮灑汗水。

萬能工商校長陳育修說，社會對體育、運動越來越重視，學校去年將6樓禮堂整建成籃球場，球場地板比照世大運標準，並加高避免腳步震動影響下方樓層教室的教學，球場上方燈光改善更明亮，而且兩座籃球框架設在上空，訓練、比賽時直接降下就可使用，若要進行大型活動如畢業典禮等，往上升就能收起來。

陳育修說，戶外原有校車停車空間，經協調後改為風雨球場，有一半還是校內天車操作練習空間，充分運用；校方成立籃球隊、排球隊，邀請優秀選手就讀，聘請具HBL甲組籃球教練經歷的徐國宏教練，以專業培訓選手。

校方從3月8日至10日舉辦國中籃球邀請賽，今天進行開幕儀式，有來各縣市共21支男女球隊參賽，其中屏東縣麟洛國中男籃就有3名超過190公分的球員，比賽競爭相當激烈。

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