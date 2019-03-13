天天吃好料》桃園「海故鄉虱目魚」 南部新鮮直送

2019-03-13 09:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市八德區東勇街上的「海故鄉虱目魚」，靠著每天從台南市新鮮直送的虱目魚，烹煮出一道道的好滋味，深獲老主顧們喜愛，老闆呂學秀說，他是「虱目魚控」，為了吃新鮮虱目魚，總得往台南跑。選擇開店賣虱目魚，除了滿足自己的口腹之慾外，更盼讓桃園人輕鬆吃到最新鮮的虱目魚料理。

虱目魚肉粥、虱目魚皮粥、手工虱目魚丸湯、虱目魚肉湯、煎虱目魚肚等虱目魚料理，由呂學秀友人每天新鮮配送魚貨的「海故鄉虱目魚」，應有盡有，而最熱賣的內行人料理，當屬煎虱目魚皮與煎虱目魚腸。

其中煎虱目魚皮，帶一層肉的魚皮，每一片切成剛好入口的大小，加入少油乾煎，魚肉金黃香酥，魚皮Q軟有咬勁，雙重口感讓人驚豔。

至於煎虱目魚腸是老主顧們必點的料理，他們說，不是有賣虱目魚的店家，就有賣虱目魚腸，因為魚腸一定要百分之百新鮮，否則烹飪技術再好，都會帶有腥味，吃一口就得搖頭。「海故鄉虱目魚」的魚腸新鮮又處理的好，乾煎後成為黑黑不起眼的暗黑料理，讓人吃下一塊就能滿口生香。

除了讓饕客滿足口腹之慾外，呂學秀更希望「海故鄉虱目魚」成為像民眾自家廚房的「家庭小吃」，所以店內還有肉燥、控肉、豬腳、魚肚等各式便當，方便鄰近的上班族或出外人飽餐一頓，他建議，一個人吃飯，還想要偶而對自己好一點，點份肉燥飯、搭配煎虱目魚肚、燙青菜、手工虱目魚丸湯，200元有找，就能吃得豐富又健康。

呂學秀提醒民眾到「海故鄉虱目魚」，一定別忘了點碗正宗台南口味的肉燥飯，體驗高雄市長韓國瑜喜好的口味，他說，帶點肥肉、口味稍甜的肉燥，淋在香噴噴、粒粒分明的白飯上，雖與北部民眾常吃、瘦肉偏多的滷肉飯不太相同，但一口飯、配上一口清爽小黃瓜，保證讓北部的民眾會忍不住一口接一口吃不停。

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