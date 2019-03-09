大學校園徵才起跑 台大攤位創新高釋2.5萬個職缺

2019-03-09 13:31

〔記者林曉雲／台北報導〕台北今天一早開始下大雨，台灣大學冒雨展開「徵才企業博覽會」，今年攤位卻創下歷史新高，首日開放即秒殺，共有283家企業設置423個攤位，提供超過2萬5千個職缺，較去年增加約5千個，包括台積電、友達、群創、華碩等知名企業均參加徵才，招募對象涵蓋各個學院系所，台積電董事長劉德音並親自出席校園徵才現場。

亦在台大校徵設攤的yes123求職網，今天公布「校園徵才季與儲備幹部招募調查」調查結果，今年高達83.2％公司會透過校園來招募人才，比例不但高於去年（2018年）81.7％，也是6年以來的新高，招募管道在可複選情況下，企業主要依序藉由「校園徵才博覽會」（75.3％）、「透過就輔組介紹」（56.7％）、「提供實習機會」（48.1％）及「建教合作」（37.9％）、「透過校友會介紹」（33.9％）。

此外，yes123求職網調查顯示，企業對今年「私立大學」畢業生（學士學歷），願意提供的起薪平均為2萬7767元；對「國立大學」畢業生（學士學歷）提高到2萬9376元，多出1609元。

不過對比yes123求職網之前在「月薪期望值」的調查，企業起薪大約要再打「89折」到「95折」，但如果是「頂大等級大學部」畢業生，企業願意提供的起薪更高，平均為3萬1096元，比起2萬7767元，等於「多給12％」的薪資。

台大校長管中閔表示，台大學術研究最全面、產業網絡最廣泛，責任也最重大，全面盤點產學需求與資源，「台大國際產學聯盟」將首推以「跨界、創新、整合」主題為核心引擎，重新架構產業之間的合作模式，希望能與各個企業透過台大國際產學聯盟的合作，讓台大承擔更多的責任，與企業攜手合作，為年輕人創造更多的機會，並驅動工作大未來，幫台灣產業找出未來的路。

台大展覽專區規劃為「多元產業區」、「金融區」、「集團區」、「資訊科技區」、「人力仲介區」、「新南向專區」及「國產學聯盟會員專區」等，並有多家企業在普通教學館教室設點，方便安排主管與求職學生現場筆試或面試。

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