電廠公園化 澎湖尖山電廠舉行植樹節活動

2019-03-09 13:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕供應澎湖本島的尖山發電廠，除了肩負基本電力需求重責外，更積極投入敦親睦鄰、環境綠美化工作，今日與澎湖縣政府、屏東林區管理處合作，在廠區舉辦「延伸島嶼生命綠、低碳澎湖創永續」植樹活動，增加1.2公頃的綠地。

尖山發電廠近年來秉持「公園化電廠」原則，全廠區18公頃內已佔有38%的綠地，北側全長30公尺的綠籬帶更是綠美化指標，今日再度種下小葉南洋杉、木麻黃、白千層、大葉欖仁、朱槿、白水木、銀鈕樹、草海桐、日本女貞、厚葉石斑木共10種，總計15120株樹苗。現場也贈送朱槿、七里香、日本女真、一串紅、羅漢松、變葉木，共6種3000株苗木。

由於澎湖年蒸發量大於年降雨量，植樹相當不易，林務局從1992~2019年，已完成造林1847.908公頃、綠美化384.47公頃，合計綠化面積己達2232.378公頃，佔澎湖全縣總面積17.59%。

在樹種的選擇上，除了耐風、抗鹽的小葉南洋杉、白水木等樹種之外，也增加培育朱槿、銀鈕樹、厚葉石斑木、日本女貞等較具景觀變化的樹種，希望能更增添澎湖美麗的色彩，打造澎湖成為一個國際知名的永續綠能低碳島。

活動現場包括尖山電廠廠長歐致誠、議長劉陳昭玲、議員陳慧玲、許育愷及澎防部政戰主任劉強華等人都參加，因天候狀況不穩縮短致詞時間，讓活動順利在短暫放晴空檔完成，許多民眾都是全家動員，一起參加植樹活動，現場攤位更是大排長龍。

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