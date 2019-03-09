餐飲店150員工愛心淨灘 安平海岸清出50餘袋海洋垃圾

2019-03-09 11:53

〔記者王俊忠／台南報導〕近年來全球紛紛正視塑膠垃圾造成海洋生態的污染，去年台南東東餐飲福委會發起首次淨灘活動後，民眾與員工反應佳，希望能每年舉行，讓員工參與時認識廢棄物與塑膠垃圾對環境的危害。今天清晨東東福委會再次發起安平淨灘活動，約有150名員工參與、清出50餘袋海洋垃圾。

此次有東東餐飲企業旗下餐廳員工約150人報名參加，並在「月牙灣路跑協會」協助下，今清晨在安平區漁光島沙灘進行淨灘。

東東餐飲董事長李日東表示，自己每天都有晨跑運動習慣，每每跑到漁光島路線總會特別感嘆沙灘上及沿岸有很多海洋垃圾，包括人為丟棄的酒瓶、塑膠袋、釣魚線、菸蒂，嚴重影響海洋生態與沿岸景觀、遊憩安全。

淨灘活動從今天清晨6點半開始，東東餐飲150位員工利用上班前空檔時間齊心淨灘，直到8點半結束，總共清出約50餘袋垃圾，有保麗龍、菸蒂、塑膠杯、玻璃瓶等多類。有員工說，雖然起個大早做淨灘、撿垃圾，不輕鬆、還要趕回公司上班，身體覺得累，但能保護自己生活的環境，覺得很有意義。

李日東呼籲台南鄉親一起來愛護地球，不要隨意丟棄垃圾，期望眾人攜手一起讓這雙手臂更強而有力，用愛環抱美麗的海洋及海岸線。

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