鼓勵婦女生育 雲林縣擬加碼給付

2019-03-09 11:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天舉辦婦女舒活活動，慰勞婦女平時的辛勞。縣長張麗善也表示，為疼惜雲林媽媽，減輕婦女的負擔，今年已調高生育津貼，最高補助1萬5000元，但看到台中市補助高達3萬元，她也決定半年後檢討政策，研議是否再加碼調高，以鼓勵婦女生育。

張麗善說，雲林縣目前約有33萬女性縣民，佔了縣民的48%。新住民人口數也已經來到1萬6000多人，新住民姐妹不只豐富充實了雲林的文化內涵與底蘊，更是雲林的重要力量。

張麗善強調，雲林縣人口跌破69萬人，老年人口比率高達18%，尤其近4年來縣內新生兒人口數，請領生育津貼從104年的4955人直落到107年的4065人，因應少子化及提升雲林縣生育率，縣府須自元月1日起提高生育補助津貼，第一胎由原本8000元補助提高至1萬元，第二胎（含）以後每胎1萬5000元，鑑於台中市等縣市的生育補助更高，她決定半年後再檢討補助金額。

張麗善也呼籲婦女同胞要愛護自己，因此將提高婦女癌症篩檢的普及率，如子宮頸抹片檢查、乳癌、大腸癌篩檢及建立群醫制度，解決偏鄉地區婦產人力不足的生產問題。

另為縫補偏鄉地區醫療設施與專業醫療人才不足，將設立巡迴醫療服務點及醫療站，透過乳癌篩檢車的行動服務，提升婦女乳癌防治的篩檢率。

張麗善也強調，雲林縣的口腔癌死亡率每10萬人口高達23，是台灣口平均值是12.8的2倍，丈夫的健康是婦女最大的支持，所以也要呼籲男性少喝酒及少吃檳榔。

社會處長林文志表示，為了慰勞與感謝所有女性縣民對社會的投入跟付出，今天安排了3場的婦女舒活活動，上午9點在斗六行啟館的活動包括：保養品DIY（護脣膏、化妝水）、美甲DIY、精油鬆筋芳療、挽臉、造型氣球、美顏彩妝、樂團演唱、女性衛生保健諮詢。14時在虎尾農博公園有草地泡泡派對、舞蹈表演、DIY手作體驗及各種限量美食點心供民眾品嚐，17時在西螺大橋大廣場亦有音樂與舞蹈表演及限量餐點，歡迎全縣所有婦女朋友一起同樂。

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