創意設計園區1期月底通車 永康房價反映建設效益

2019-03-09 11:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市永康區設置「永康創意設計園區」，國防部永康陸軍飛彈砲兵學校位在該開發區範圍內計畫中心位置的機關用地，目前區段徵收區工程第1期已完工，3月底即將通車，第2期工程將配合建設及砲校遷校至關廟區，將可大幅提升環境品質。

南市地政局局長陳淑美表示，此區設置台南市立總圖書館，目前興建中，而創意設計園區完工後，將可提供產業發展空間，帶動地方產業發展，提供新的活動展場，成為大台南文創產業新基地。

陳淑美表示，該區兼顧開發與生態的良好示範區，為了保存區內的老樹，在都市計畫給予特別的開發規範，區內人行道採高架地磚，不影響樹木生長，通車後將可見林蔭大道，提供休憩園地，提升居住品質，使土地發揮最高效益。

此外，砲校1期通車可聯通大橋地區，向北穿越鐵道，紓解附近車流。未來配合鐵路地下化，打通大橋地區至國道1號與安南區交通瓶頸，加速永康整體的發展。

崑山科技大學房地產開發與管理系助理教授柯伯煦表示，永康透天新成屋的建坪單價從2013年第1季的每坪14萬元，漲到2018年第4季的每坪21萬元，顯見都市建設效益陸續顯現，永康的居住品質為消費者所接受。

地政局表示，目前在永康的開發區，包括北邊的鹽行國中區段徵收區、永康物流及轉運服務設施專用區，加上已完工的大橋、東橋地區，將可與南邊的平實營區相互串連，未來平實轉運站更可直上大灣交流道，永康區不再是過去勞工聚集、工業區集結的單一意象。

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