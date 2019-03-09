03/09 各報重點新聞一覽

2019-03-09 07:07

自由時報

老舊大型柴油車汰換 補助至111年 最多65萬

立法院去年修正「空氣污染防制法」，通過出廠十年以上老舊車輛可加嚴排放標準，環保署九合一選前推出老舊大柴油貨車汰換政策，司機不滿衝擊生計引發抗爭，環保署昨天公布新版本方案，中古車也列為老舊車輛汰換選項之一，最高補助六十五萬元，補助方案延長三年至民國一一一年底，強調不強制淘汰老車，而是鼓勵換車，希望消弭民怨。

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中研院解開30年謎團 致命胰腺癌 高糖是元凶

胰腺癌被稱為癌中之王，難早期發現、存活率低，中研院院士、基因體研究中心特聘研究員李文華研究團隊解開長達三十年的謎團，證實罹患胰腺癌關鍵原因是糖代謝異常，高濃度葡萄糖減少核苷酸形成造成基因損傷，基因KRAS突變而讓胰臟細胞癌化，這項研究登上代謝領域世界排名第一的國際期刊「細胞代謝」。

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台日對話 日回應蔡︰務實應對

蔡英文總統接受日本產經新聞專訪首次表態希望與日本政府直接對話，日本政府發言人菅義偉與外務大臣河野太郎八日分別在例行記者會上對此做出回應，兩人均表示將會以維持雙方非政府間實務關係的立場予以適當妥切地應對。菅義偉還強調，希望與台灣持續友好關係，兩人均未使用「不考慮」或「沒有考慮」的明確字眼，為未來日台關係進一步發展的可能性留下空間。

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蘋果日報

2020爭大位 柯訪美 驚爆「降級」行程不如鄭文燦 幕僚：尚未定案

赴美訪問被視為有意角逐總統寶座者必備行程。雖對參選議題未鬆口，台北巿長柯文哲下周六將赴美參訪9天，藍綠陣營高度關注。但北巿府昨公布行程，原傳柯訪華府時擬參訪的國防部、國務院，都未在行程中，遭質疑「降級」，層級不如正在美參訪的桃園市長鄭文燦。學者認為，柯雖未正式表態選總統，但美方對柯應會有興趣，檯面下可能會有不公開行程。北市府也說很多行程尚待確認。

蘇揆撂話 3千警掃蕩夜店「發生鬥毆就換局長」「別低估我的決心」

全台各地夜店等特種行業暴力鬥毆事件頻傳，民眾抨擊治安敗壞，行政院長蘇貞昌周三主持治安會報撂下重話：「夜店門口若再發生鬥毆，就撤換警察局長！」全台警察立刻總動員，展開警察局長保衛戰，台北、台中、高雄等警局連日大陣仗，出動約3千警力針對夜店舞廳及酒店執行威力掃蕩勤務，擴大臨檢、路檢取締。

聯合報

蔡總統提安保對話 日：與台維持非政府實務關係

蔡英文總統日前對日本媒體表示，希望與日本進行安保對話，各界關切東北亞情勢變化，日本政府昨天重申，對台一貫維持非政府間的實務關係，會在此基礎上，適當的對應。我總統府昨天對此表示不回應。但大陸國務委員兼外交部長王毅昨天則在全國人大記者會上表示，中日關係已重回正軌，呼籲日方「知行合一」。

美中貿易協議未達成 川習會改期

美國駐北京大使布蘭斯塔德昨天表示，美國總統川普、大陸國家主席習近平三月底在美國佛羅里達州海湖莊園的峰會時間尚未確定，原因是雙方都不認為貿易協議即將達成。早前有外媒傳出，習近平在三月下旬出訪義大利、法國後，回程再赴美國與川普會晤，並簽下中美雙方達成的貿易協議。但中共外交部迄未證實也未公布習近平這次的出訪行程。

中國時報

漁權見日轉舵 逼漁民出海護漁

第8次台日漁業委員會3月5日至7日在東京舉行，今年日方仍不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」與我方協商。琉球漁會總幹事蔡寶興8日痛批，這次會議沒有達成作業規則協議，將集結200艘漁船到八重山以南海域，抗議蔡政府漠視漁民權益。 外交部昨發新聞稿指出，本次會議台日雙方針對《台日漁業協議》適用海域的漁船作業規則、自動船舶辨識系統及船主責任險等議題討論，我方另就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題，向日方重申立場。

三子下戰帖 拚經濟

呼應高雄市長韓國瑜「貨出得去、人進得來」政策願景，藍委曾銘宗等宣布，將推出《自由經濟特區特別條例》草案，盼逐步推動台灣邁向自由經濟島，融入世界經濟貿易體系。立委費鴻泰強調，這法案一定能讓台灣的經濟某種程度起死回生，將爭取列入優先法案，並呼籲民進黨支持；若民進黨有疑慮，可讓國民黨執政的三都先做，看是否能帶給台灣經濟新生機。

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