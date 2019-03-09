聞不到肉味！機場護國神犬業績慘

2019-03-09 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟在中國蔓延，越南也爆發疫情，為防東南亞國家有疫情發生的潛在危險，農委會宣布從今天（9日）凌晨0時開始，泰國直飛台灣的入境旅客也要全面接受檢查行李。農委會表示，由於邊境嚴格防疫，多數旅客在第一關手提行李檢驗時，就會把肉品丟掉，以免受罰，現在機場的檢疫犬，幾乎聞不到肉的味道，快要失業了。

行政院長蘇貞昌上任後，親自到桃園機場實際了解防疫狀況，發現旅客手提行李採抽樣檢查，立即要求自疫區來的旅客手提行李要百分之百安檢，曾遭嘲諷會讓旅客大排長龍，政院隨即宣布採購18台X光機，解決旅客大排長龍問題，全力防堵非洲豬瘟說到做到。

綜合媒體報導，農委會防檢局組長彭明興透露，因為多了檢驗手提行李的步驟，旅客被抓到裁罰的次數有減少，許多旅客第一時間就丟棄肉品，因此機場檢疫犬越來越聞不到肉味，過去檢疫犬聞到肉品，可獲得獎勵，如今檢疫犬工作起來也意興闌珊了。

防檢局已在想要如何鼓勵檢疫犬，之後可能以模擬訓練，把肉放在行李裡面給檢疫犬聞，提高牠們工作的興趣。

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