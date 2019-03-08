婦女節夜晚 管中閔自曝從野獸變家禽慘綠歲月

2019-03-08 21:27

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長管中閔在今天38婦女節夜晚，於台大演講「我的學思歷程」，自述「走過慘綠歲月」。他秀出武陵高中校門照片，自曝戀愛史，讀高中時因為荷爾蒙太多，男生最喜歡看女生，所以他讀建中時，花很多時間在武陵高中，第一個女朋友就是武陵高中學生，1978年也和初戀女友結婚。

管中閔表示，初戀女朋友在他大一時全家移民美國，他一週會寫6、7封信給在美國的女朋友，1978年大學畢業時結婚，有1千多封把柄（信）在太太手上，他也自嘲「年輕時真不要臉，什麼都敢寫在紙上，且無法消除。」他並直說，男生經常是野獸，女生裝馴獸師，40多年經驗，他從野獸變家畜，如今是一隻家禽。管中閔的太太今晚也在演講現場。

管中閔回顧自己人生的重要時間點，1971年到2017年，1971年進建中，1978年文化大學畢業，1981到1989年出國取得博士學位，1994年回台灣，1996年辭美國教職回台大，2012年政府工作3年，2015年再回台大，他說只分享到2017年，因為2018年不堪回首就不講了。

管中閔表示，他在年紀大時回想，為何讀建中時幾乎不唸學校的書，聯考前3個月才強迫自己讀書，大學考上文化大學，考預官時才又乖乖讀書，在別人眼中，他是非常廢的學生，生命中重點不在書本，高中翻牆打撞球、學跳舞和打麻將，別人覺得他很混，但自己覺得過的很快樂、意氣風發，大學更完全沈迷在麻將中，年輕的嗜好是麻將、現代文學（近代史）和搖滾樂，有1千多張黑膠唱片，而喜歡近代史，是因為他會想，如果把他放在那時，他會怎麼做？也一直想有沒有可能自己也是改變歷史的人？

管中閔自曝去美國讀研究所時，程度差太遠，語言是問題，有個教授說了一學期的課，他完全聽不懂，錄音回家聽了10分鐘就睡著，數學也超過他的程度，期末考最後一天，他騎自行車在校園裡逛，當時已結婚有小孩，本來在美國想藉由唸書可重新開始，但好像無法掌握好學業，心情非常低落，冬天又很冷，心中想到的是，他這一生完了，「他生未卜此生休！」但才26歲就要放棄？想了很久，決定從根救起，回大學部惡補，並上數學系的課，之後才回去上研究所的課，終於拿到博士學位。管中閔最後以「Never too late ！Perseverance！功不唐捐！」送給在場學生。

針對去年回台大教書的年輕老師發問，管中閔表示，高等教育碰到很多問題，對願意回台灣投身高教的年輕學者，非常感激，他最重大使命，是希望行政團隊為年輕老師提供更好學術研究環境，且無後顧之憂。有教授發問台大師資多是台大人，如何多元化？管中閔回答表示，大學讀台大，但研究所多在國外，仍有差異多元，台大願意走更多的國際化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/