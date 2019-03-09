用LINE成癮者注意！當心被這5大原因摧毀人生

2019-03-09 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體「LINE」在台灣用戶數已突破千萬，穩坐市占率冠軍，滲透了台灣人的生活中；不過便利往往是一體兩面，Line方便的功能在某些時候，也變相綁架了台灣人的生活。網路溫度計DailyView根據《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，提醒時常使用LINE的民眾，千萬不要被這「五大原因」摧毀人生。

一、已讀不回、不讀不回使人焦慮

不僅僅是LINE，許多通訊軟體都提供了讓用戶知道對方是否「已讀」的功能，而無論是已讀不回，還是根本連讀都不讀，皆常常使人焦慮症大作，也變相讓人產生「社交壓力」。

二、通知狂響，使人分心

在多人群組中人多口雜、通知特別多，雖然能夠關閉通知，但有的上班族怕錯過了老闆、同事的重要公事；也有人怕錯失親友的重要訊息，因此不敢將通知關閉。這也使得不少人常常被響個不停的通知影響了生活品質。

三、紅色通知消不完

野火燒不盡，春風吹又生！不少人看到LINE APP上頭出現的紅色「未讀」通知，就會想要一個個將他們消除，就像罹患強迫症一樣，令人焦慮不堪。雖然目前LINE新版本已經推出「全部已讀」功能，但每過一陣子拿起手機，就會看見重新累積的紅色通知，還是不免令人焦躁。

四、通話、傳訊免錢吵不停

由於大多地點只要有網路就能用LINE，所以相隔再遠的人，都能透過其傳訊息或通話以維繫感情，分享彼此生活。但就像上述提到的，便利往往是一體兩面，如果發生爭執，也會出現吵架不用錢，「跟你吵到底」的現象。

五、莫名變成24小時加班

LINE的便利性帶來最嚴重的問題，莫過於延伸出的嚴重職場權益問題。儘管勞動部表示，下班時若勞工被要求應立即處理，就算加班，但過去相關爭議還是屢見不鮮，也影響了不少勞工的下班生活。

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