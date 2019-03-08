竹縣總圖獲補助2.8億 將打造新生活型態圖書館

2019-03-08 20:31

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府獲教育部核定補助2.8億元，計畫在新竹地檢署後方的機關用地，興建公共圖書館總館；縣府文化局表示，不同於傳統圖書館概念，總館未來將打造全齡、共享、新生活型態圖書館，融入科技思維與地景環境，並提供多元學習、地方創生的基地。

配合教育部計畫，縣府選定竹北市自強段308地號的機十用地（興隆路、自強三路、文興路與莊敬南路之間）興建總圖，基地面積約6000坪。文化局副局長周秋堯表示，在總圖提案前的地方說明會上，與會民眾希望保留樹木、結合綠帶，建物不要太高，結合科技和產業，增加親子互動空間等意見，都將納入日後規劃參考。

圖書資訊科表示，總圖希望打造成科技性、社區性和共享性的全齡學習中心。將引進圖書晶片系統等科技，落實總館 -分管制（大館帶小館），推動社區共讀與在地智慧與知識保存，空間複合式經營，並扮演知識媒合角色。

由於基地緊鄰東興圳，外觀上將融入當地自然景觀，室內初步規劃除了館藏區、閱覽區、資訊檢索區等讀者服務空間與表演廳、展覽廳、演講廳等推廣服務空間，還將有委外經營的多元空間，包括共享工作空間、多媒體實驗室、超商、輕食咖啡廳等。

縣長楊文科認為，竹科創造台灣經濟奇蹟30年，希望再造下一個30年；其中，竹科人另一半不乏高學歷的知識份子，為了孩子當全職媽媽。因此，總圖將規劃共享共創的學習交流平台，作為地方創生基地，也希望地利之便，鼓勵在地女力再造第二春。

周秋堯表示，總圖興建計畫總經費5.8億元，教育部核定2.8億，配合款1.2億，雖為全國補助第二高，但以原規劃案而言尚缺1.8億，縣府將持續向上爭取補足，希望不要縮減建地空間，目前正修正計畫，爭取年底完成勞務發包，預計2022年底前完工。

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