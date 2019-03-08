水舞浪漫舞動 碧潭水舞光影秀晚間啟動！

2019-03-08 20:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕每年春天新北市最浪漫的「碧潭水舞光影秀」，今天晚間在碧潭東岸廣場啟用，許多民眾6點半不到，就等候在東岸邊，見證水舞的首度公演，主辦單位每年不僅在水舞圖案上挖空心思，也在水舞噴頭的組合造型上變化花樣，今年首創V字型排列陣式，搭配多樣噴頭及水型交錯，讓觀眾驚嘆水精靈的百變風貌。

觀光旅遊局長張其強說，今年的碧潭水舞秀自3月8日至4月30日止，每晚6點到8點30分，每逢整點和半點都可欣賞。

新北市長侯友宜主持碧潭水舞秀開幕啟用典禮，他指出，碧潭水舞的場地不是封閉式的水池，而是在開放的新店溪水域，包括燈光、噴頭及浮台的固定都需要更高的技術，觀旅局今年以象徵「自由勝利」的「V」型水舞，以更立體的方式呈現水柱律動，搭配多樣噴頭及水型交錯變化，更可組合出多種宛如煙花般絢麗的藝術饗宴，打造國際級水準水舞演出。

今年水舞精心挑選國內、外多首傳奇經典名曲，編織成6種不同風格的節目，每個節目長度約6分鐘，在54天內分階段演出，每個節目具不同的曲風和水型交織出激昂、壯闊、喜悅、抒情、思念及柔美等不同的情緒主題，讓新店溪水舞動更曼妙的舞姿。

8日起，碧潭水舞每晚2種曲目交錯演出，率先登場的「The Mass」和「傾國傾城」將演出至3月31日，可同時感受到水舞氣勢磅礡及柔美浪漫姿態的多樣變化，令人讚嘆不已。

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