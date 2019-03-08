三義舊山線休閒農業區「晒幸福伙房」 體驗純正慢活農村

2019-03-08 22:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉為國際認證「慢城」，假日遊客如織，不過，鄉內老社區也有青壯人口外流問題，舊山線休閒農業區推廣發展協會成立「晒幸福伙房」，利用社區原有農村自然環境，設計食農教育體驗營，邀請遊客參與，細細品味純正慢活農村生活。

舊山線休閒農業區推廣發展協會理事長廖瑞廷指出，晒幸福伙房的設立，背後有一段溫馨的故事。因鄉內舊山線社區除了從事休閒觀光，多數務農，也有與多數農村一樣，面臨年輕人口外流的問題，也使得農家長輩努力耕作成果，無法順利賣出。

因此，協會團隊在鄉內龍騰社區活動中心設立晒幸福伙房，讓農產品有銷售平台，並透過與居民討論激盪，進一步利用在地農產，提供餐點，例如結合客家食材芥菜，研發紫蘇酸菜肉PIZZA、梅乾肉漢堡等。

為了讓遊客能有更豐富的探索，也發展出食農體驗課程，邀請遊客下田參與馬鈴薯、地瓜採收，並在田間堆窯、控窯，另在活動中心進行PIZZA DIY，待開窯後，共享美食，藉此與遊客進行互動交流。活動於即日起到年底的每週三到週日，採預約報名https://goo.gl/forms/5D4K1aFWCaPfcEZY2 ，或可洽：037-881700，舊山線休閒農業區旅客中心。

縣府文化觀光局表示，三義鄉是一個蘊含豐富人文的城市，擁深度的鐵道文化旅行，體驗慢活鄉村農家的悠閒生活，慢居特色細緻的民宿，慢賞藝術的極致精華，慢享五月雪的純白浪漫，慢乘鐵道自行車railbike觀看絕佳的景致，邀請大家造訪感受慢城，享用慢食，暢遊三義。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/