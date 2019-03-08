南投唯二！集集鎮圖夜間變身 免費K書中心開張

2019-03-08 21:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕偏鄉也有免費K書中心！集集鎮文化服務所（鎮立圖書館），近期在4樓研習室打造K書中心，規劃可容納40人的閱讀空間，讓要升學的學生，或是國考的民眾，都可在晚間5點至8點前來K書，不僅完全免費，還不限鎮民，是繼縣府文化局圖書館有夜間服務後，第2個常態性提供夜間Ｋ書的公共圖書館。

集集鎮公所表示，過去鎮圖多在學校段考期間，以「任務型」的方式，開放閱覽室供學生K書，近年考量學生、考生需求，才規劃4樓作為夜間K書中心，近日已啟用，每週二至五開放，並有2名駐館人員掌握人數與秩序，盼給民眾安靜舒適的讀書空間。

集集國中說，國中生面臨升高中的壓力，部分學生因家中環境不佳，或因做生意、需幫忙家務等，較難有完善念書環境，相較以往鎮圖「任務型」的K書中心，現在終於有常態性的閱讀場域，將會鼓勵學生多加利用，不僅嘉惠有心念書的孩子，也能給定性不佳的學生一個絕佳閱讀情境，以利靜心學習。

南投縣文化局表示，目前全縣公共圖書館，僅文化局圖書館全館開放至晚間8點半，除了週一，以及春節、清明、端午、中秋重要假日休館外，其他幾乎全年無休；各鄉鎮市圖書館，則只有草屯配合考季（約5至8月），提供4樓空間做夜間閱覽到8點，集集則是近日才開放常態性夜間閱覽空間。

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