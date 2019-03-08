拆了床板當畫板 女畫家水墨畫展「接地氣」

2019-03-08 18:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕現居苗栗公館的藝術創作者楊雅雯，近年來投入水墨創作，她嘗試以別於傳統的皴法，運用油畫堆疊方式，發揮淡墨積染所展現的多層次墨韻變化，在飄渺意境之間又立體真實。楊雅雯即日起到20日在苗栗縣政府文化觀光局1樓第1展覽室舉辦個展「清」，其中1幅畫寬達4公尺，她更是拆了床板當畫板，十足「接地氣！」

楊雅雯於大學期間所學並非美術，但從小對畫畫深感興趣，一直對藝術懷抱熱情。她在台南藝術大學就讀藝術史與藝術評論研究所後，又到東海大學美術研究所學習藝術創作，了解到從事創作不可避免地必須發展個人的辨識度，但這件事情直到5年前她拿起毛筆，靜下心來默默做畫時才有了頭緒。

水墨是一種材料，但也不只是材料。楊雅雯將水墨視為具有文化屬性的媒材；在講求快速、便利、新穎的當代氛圍裡，她刻意選擇了這項古老的媒材，一枝筆、一張紙、一碟墨，反覆慢慢地畫，一張畫要畫上多久才能完成？自己也無法預測，總是在繁忙的工作之餘，讓畫作緩緩地自然生成。

展出的30幅畫作中，是她近3年來創作的整理，主要為山水意象的臥遊心境，及平凡生活的常居一景。其中1幅寬達4公尺，不僅拆了床板當畫板，沙發睡了1年多才完成；但她說，在創作期間並不感到焦慮、擔心，反而藉由層層淡墨的積疊呼應一個人歷經時間的真實存在，重覆且沉靜的繪畫動作好像調息一般，如此放空地畫而心裡卻總是感到意外的充實。

楊雅雯認為，就當今藝術的多元表現來說，一件作品確實可以述說特定的生命故事，也可以表達感人肺腑的受覺，更可以闡述深奧的哲學思想，但是，回歸到創作與生活的交接點上，她在畫畫的過程中讓自己得以安靜沉澱下來，同時經由筆墨映照出作畫時內在精神的平緩流動，進而回歸超越隻字片語的寧和時光。她真切地希望，藉由這次的展出向觀者們分享創作當下的那一份清心。

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